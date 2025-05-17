Vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi: 33 gözaltı | Video
Mersin merkezli 4 ilde polisin yaptığı operasyonda yasadışı bahis siteleriyle anlaşıp vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı, 19'una adli kontrol verildi.
Çökertilen suç örgütü üyelerinin, vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ardından bu hesap bilgilerini toplayıp yurtdışında 100 den fazla illegal yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere vererek yasa dışı bahiste kullandırdıkları ortaya çıktı.
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