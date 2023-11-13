Virajı alamayan otomobil 15 metrelik şarampole uçtu: 4 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
"BARİYERLER YAPILSIN"
Kaza yerine gelen Beydiğin Mahalle Muhtarı Süleyman Duman, D-687 Karayolu'nda sık sık kazalar yaşandığını belirterek, "30 Ağustos tarihinde aynı yerde meydana gelen kazada yol kenarındaki bariyerler yerinden söküldü. 2,5 ay geçmesine rağmen yerine takılmadı ve bugün bu araç aynı yerden uçtu. Yetkililerden bu bariyerleri acilen yapmalarını talep ediyorum" dedi.
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