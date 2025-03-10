Vitesleri karıştırınca kaldırımdaki kadına çarptı | Video
İstanbul Fatih'te vitesleri karıştıran sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdan geçen bir kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.
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