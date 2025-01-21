Video Yaşam Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video
Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video

Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video

21.01.2025 | 14:16

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı.

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Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesini mesken tuttu. İlçenin her köşesinde görülen keçileri, zaman zaman bölgedeki vatandaşların objektiflerine takılıyor. Bu çerçevede ilçede bulunan Tağar Çayı kıyısında ve asma köprü üzerinde atlayışlar gerçekleştirerek sevimli görüntüler oluşturan yaban keçileri, yöre sakinlerinden Yıldız Durmaz Cengiz tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir süre görüntülenen keçiler ardından gözden kayboldu.
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