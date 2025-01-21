Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı.
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