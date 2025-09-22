Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video
Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir şahıs çalıştığı villaya davet ettiği arkadaşı ile tartışınca kafasında sürahi kırdı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Olay dün 22.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Ziya Gökalp Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs çalıştığı villaya bir arkadaşını davet etti. Alkol aldıkları öne sürülen şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında villada çalışan şahıs eline geçirdiği sürahiyle arkadaşının kafasını yardı. Başından yaralanan şahıs yeğenlerini arayıp yardım istedi. Saldırgan şahıs, kapıya gelen yeğenleri fark edince eline bıçak alarak tehditler savurdu. Yaralının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
