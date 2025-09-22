Video Yaşam Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video

Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video

22.09.2025 | 10:30

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir şahıs çalıştığı villaya davet ettiği arkadaşı ile tartışınca kafasında sürahi kırdı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL (İHA)
Olay dün 22.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Ziya Gökalp Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs çalıştığı villaya bir arkadaşını davet etti. Alkol aldıkları öne sürülen şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında villada çalışan şahıs eline geçirdiği sürahiyle arkadaşının kafasını yardı. Başından yaralanan şahıs yeğenlerini arayıp yardım istedi. Saldırgan şahıs, kapıya gelen yeğenleri fark edince eline bıçak alarak tehditler savurdu. Yaralının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 00:24
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 22.09.2025 | 11:11
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 01:23
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 22.09.2025 | 10:30
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 06:11
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
Balıkesir Sındırgı’daki deprem kamerada | Video 00:35
Balıkesir Sındırgı'daki deprem kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
Kar ve fırtına çobanı yaylada yakaladı! Sürüsüyle mahsur kalan çoban kurtarıldı | Video 03:14
Kar ve fırtına çobanı yaylada yakaladı! Sürüsüyle mahsur kalan çoban kurtarıldı | Video 22.09.2025 | 10:30
Bursa’da sünnet düğününde kalabalık grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 00:12
Bursa’da sünnet düğününde kalabalık grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video 01:39
Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video 22.09.2025 | 10:30
Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video 02:13
Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video 22.09.2025 | 09:05
Diyarbakır’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 05:51
Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 22.09.2025 | 09:05
Milyoner’de heyecan dolu anlar! Bakın 200 bin TL’lik o soruya ne cevap verdi! 03:23
Milyoner’de heyecan dolu anlar! Bakın 200 bin TL'lik o soruya ne cevap verdi! 21.09.2025 | 23:17
Milyoner’de heyecan dolu anlar! 02:51
Milyoner’de heyecan dolu anlar! 21.09.2025 | 23:12
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 03:29
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 21.09.2025 | 14:56
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 01:06
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 21.09.2025 | 14:56
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:14
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:43
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 04:20
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 21.09.2025 | 12:30
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 01:04
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 21.09.2025 | 12:30
Kartalkaya’daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 17:21
Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 21.09.2025 | 12:30
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 00:51
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 21.09.2025 | 12:29
Esenyurt’ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:17
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:29
Karadeniz’de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 02:57
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 21.09.2025 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY