Video Yaşam Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video

Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video

29.04.2025 | 14:59

Denizli’de yağışlı hava ve sürat nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. 2 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

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Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda süratli ilerleyen sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 06 JMJ 43 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 PE 9644 plakalı ve 42 UA 157 plakalı 3 araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlarda bulunan 7 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere sevk ederken, bir otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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