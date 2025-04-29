Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video
Denizli’de yağışlı hava ve sürat nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. 2 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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