Yakalanan şahsın saklandığı yer jandarmayı bile şok etti! | Video
Afyonkarahisar'da kenevir ekmek suçundan yaklaşık 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saman balyalarının arasına yaptığı halı ve yastık dahi koyduğu gizli bölmede yakalanırken, şahsın saklandığı yer jandarma ekiplerini bile şok etti.
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