Yalova-Bursa yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 22.04.2025 | 15:28 Yalova-Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sularında Yalova'dan Bursa yönüne giden yolcu otobüsü Süpürgelik mevkisinde yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan muavin yaralanırken otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi ile 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden bir kişinin kimliği henüz belirlenemezken kazayla ilgili tahkikat sürüyor.