Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video
Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında baba, kızı ve damadı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Yalova’da bir villayı kiralayarak uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüphelilerin bunların satışını büyük şehirlerde yaptığı öğrenildi.
Ekipler gözaltına alınan şahıslara ait ikametlerde narkotik maddeler arama köpekleri Gölge ve Zeytin eşliğinde yapılan arama gerçekleştirdi. Operasyonda 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk, vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi, ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
VİLLADA ÖZEL SİSTEMLERLE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİLER
Öte yandan yapılan aramalarda polis girdiği bir villada Hint keneviri bitkisi üretim ve çoğaltmada kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı, Hint Keneviri Bitkisi yetiştirmede kullanılan çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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