Video Yaşam Yalova'da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video
20.08.2025 | 14:03

Yalova'da N.T. (44), kasiyer olarak çalıştığı zincir marketin şubesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.Y. (34) tarafından darbedildi. Kendisini engellemek isteyen marketin müşterisi Emin E.’yi de bıçaklayan A.Y. gözaltına alındı. A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ağustos'ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y. eski sevgilisi olan N.T. isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi. Kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Y., eski sevgilisine tokat attı. N.T. marketin içine kaçarken, peşinden gelen A.Y., N.T.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada A.Y., Emin E. isimli müşteriyi bacağından bıçaklandı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor'un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

