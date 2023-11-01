Yalova’da eş zamanlı kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı | Video 01.11.2023 | 14:52 Türkiye geneli kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde, Yalova’da 8 adreste arama yapıldı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Yalova Merkez ve Çınarcık ilçesinde ikamet eden A.M, Ş.D., T.D., S.F.K, M.K. ve A.K.'ye ait 8 adet adreste arama gerçekleştirdi. Aramalarda 29 litre şişelenmiş el yapımı alkollü içecek, düzenek halinde hortum, düdüklü tencere, kova, damıtmaya yarayan imbik tabir edilen alet, 6 adet damacana ve içinde 114 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirdi.Şüphelilerin il merkezi ve ilçelerinde kaçak olarak ürettikleri alkollü içecekleri büfe, kahvehane gibi yerlerde satışının yaptığı öğrenildi.Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.