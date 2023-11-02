Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video
Yalova’da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon kaygan yolda karşı şeride geçerek önce minibüs daha sonra otomobile çarptı ve devrildi. Daha Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kazada Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt'un da olduğu 3 kişi yaralandı. Bozkurt'un ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında öğrenci servisinin boş olması ise büyük bir facianın önüne geçti.
Kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
03:45
Tunca Nehri dibi gördü | Video 02.11.2023 | 15:52
01:45
05:53
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 02.11.2023 | 14:53
00:09
00:56
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53
06:34
Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31
00:33
01:57
Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video 02.11.2023 | 14:29
03:12
00:16
01:57
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video 02.11.2023 | 14:09
01:13
Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 02.11.2023 | 14:04
00:42
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video 02.11.2023 | 13:47
01:43
01:51
Siverek’te bir eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı | Video 02.11.2023 | 13:43
00:48
İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video 02.11.2023 | 13:20
01:12
İzmir'de uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 02.11.2023 | 09:46
01:17
Sultangazi'de küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada | Video 02.11.2023 | 12:30
01:30
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video 02.11.2023 | 12:30