Video Yaşam Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video
Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video

Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video

02.11.2023 | 16:13

Yalova’da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon kaygan yolda karşı şeride geçerek önce minibüs daha sonra otomobile çarptı ve devrildi. Daha Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu karayolunda Çınarcık ilçesi Koru beldesi mevkiinde Yalova istikametinde seyreden 77 ABS 975 plakalı tomruk yüklü kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon burada önce 77 P 6003 plakalı servis minibüsü sonrasında da Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait 77 AS 477 makam aracına çarptı. Yaklaşık 100 metre daha ilerleyen kamyon duramaya çalıştığı sırada geri geri giderek yan devrildi. Kamyonun devrilme anı ise bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kazada Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt'un da olduğu 3 kişi yaralandı. Bozkurt'un ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında öğrenci servisinin boş olması ise büyük bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dilan - Engin Polat çiftine ait lüks araçlar çekicilerle Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü | Video 01:00
Dilan - Engin Polat çiftine ait lüks araçlar çekicilerle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü | Video 02.11.2023 | 16:57
Tunca Nehri dibi gördü | Video 03:45
Tunca Nehri dibi gördü | Video 02.11.2023 | 15:52
Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video 01:45
Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video 02.11.2023 | 16:13
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 05:53
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 02.11.2023 | 14:53
Son Dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! | Video 00:09
Son Dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! | Video 02.11.2023 | 15:36
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 00:56
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53
Dilan Polat ve Engin Polat’ın arabaları Emniyet’e çekildi | Video 06:34
Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31
O görüntüler yeniden gündem oldu: Ferrari bizi rezil etti... Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi | Video 00:33
O görüntüler yeniden gündem oldu: Ferrari bizi rezil etti... Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi | Video 02.11.2023 | 14:42
Büyükçekmece’de bazanın altından ceset çıktı! | Video 01:57
Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video 02.11.2023 | 14:29
İstanbul’da akıl almaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını böyle yaktı | Video 03:12
İstanbul’da akıl almaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını böyle yaktı | Video 02.11.2023 | 14:30
Atölyenin çatısında onarım yapıyordu! 20 metre yükseklikten yere böyle düştü | Video 00:16
Atölyenin çatısında onarım yapıyordu! 20 metre yükseklikten yere böyle düştü | Video 02.11.2023 | 14:14
Başakşehir’de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video 01:57
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video 02.11.2023 | 14:09
Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 01:13
Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 02.11.2023 | 14:04
İzmir’de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video 00:42
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video 02.11.2023 | 13:47
Bayrampaşa’da girişi dolapla kapatılan uyuşturucu tarlasına polis baskını: 3 gözaltı | Video 01:43
Bayrampaşa'da girişi dolapla kapatılan "uyuşturucu tarlasına" polis baskını: 3 gözaltı | Video 02.11.2023 | 13:43
Siverek’te bir eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı | Video 01:51
Siverek’te bir eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı | Video 02.11.2023 | 13:43
İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video 00:48
İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video 02.11.2023 | 13:20
İzmir’de uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 01:12
İzmir'de uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 02.11.2023 | 09:46
Sultangazi’de küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada | Video 01:17
Sultangazi'de küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada | Video 02.11.2023 | 12:30
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video 01:30
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video 02.11.2023 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA