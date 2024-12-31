Yalova'da trafikte dehşet saçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı | Video 31.12.2024 | 16:13 Yalova’da trafikte tehlikeli şekilde kullandığı otomobille başka bir aracın dikiz aynasını kırmaya çalışan sürücü, sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Polis, daha önce daimi ehliyeti alınan B.İ'ye ait otomobili trafikten men ederken 20 bin 63 TL de trafik cezası kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta sonunda Yalova-Bursa karayolu Orhangazi istikametinde seyreden 06 ABE 189 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, modifiye edilmiş ve yüksek egzoz sesi çıkaran otomobiliyle araçları sollayan sürücünün, başka bir otomobilin yanına yaklaşarak sıkıştırdığı görüldü. Bir süre sonra araç camından kolunu uzatan sürücü, diğer otomobilin dikiz aynasını kırmak için müdahalede bulundu. Daha sonra aracın önüne geçen sürücü yavaşlayarak kazaya davetiye çıkardı. Trafikte hem kendi hem de diğer insanların canını hiçe sayarak araç kullanan sürücünün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki topladı.

SOKAK VE CADDELERİ YARIŞ PİSTİNE DÖNDÜRMÜŞ

Öte yandan isminin B.İ. olduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda, birçok kez trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. 50 km hız sınırı bulunan Termal yolunda arkadaşlarıyla yarışan şüphelinin davranışları kan dondurdu.

OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sosyal medya paylaşımlarında, çeşitli marka ve modellerdeki araçlarla hız sınırlarını aşan, çakarlı araç kullandığı görülen ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü gelen ihbar üzerine trafik ekipleri tarafından seyir halindeyken durduruldu. Ekipler, yaptıkları kontrollerde B.İ.'nin daha önce sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğunu belirledi. Abartılı egzoz bulunan otomobil ise trafikten men edildi.

CEZA YAĞDI

Polis, B.İ.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka nedeniyle 2 bin 647 TL, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran egzoz nedeniyle de 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Sürücüye toplamda 22 bin 63 TL para cezası kesilmiş oldu.