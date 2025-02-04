Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı | Video
Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Polis aynı gün Taşliman Mahallesi Liman içindeki Balıkçılar Lokaline girerken şüpheli ve tedirgin hareketlerinden şüpheliden Y.E.M'den 233 gram metamfetamin, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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