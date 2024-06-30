Yangın atılan sigara izmaritiyle başladı: Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada | Video

İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülürken, şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar görmüştü.