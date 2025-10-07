Video Yaşam Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video

Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video

07.10.2025 | 11:06

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında çöken evdeki işitme ve konuşma engelli kardeşler Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş (65) hayatını kaybetti.

Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi'nde işitme ve konuşma engelli Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden yan evdeki kişi durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler gelene kadar kadın, işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

