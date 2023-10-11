Yangın değil cinayetmiş! 2 kişinin öldüğü yangında kan donduran cinayet itirafı | Video
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanındaki yangınla ilgili bir kadın, emniyete giderek vicdan azabı duyduğunu ve eğlence mekanını kendisinin kundakladığını söyleyerek teslim oldu. Alevlerin dükkanı sardığını gördükten sonra olay yerinden kaçtığını anlatan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAN DONDURAN İTİRAF
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün polis merkezine giden E.B. (36) adlı bir kadının, yangını çıkartarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğunu söylediği öğrenildi. E.B.'nin yanarak feci şekilde can veren Mustafa Bendeş'in sevgilisi olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve olay günü ise yine tartıştıklarını ve kendisine şişe fırlatıp hakaret ettiğini ve o kızgınlıkla çantadan çıkardığı çakmak ile bez parçasını tutuşturup pençeden içeriye attığını ve ardından bir süre bekleyip alevlerin dükkanı sardığını gördükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü.
VİCDAN AZABI ÇEKMİŞ
Yangında sevgilisinin yanarak ölmesi ve emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in de dumandan zehirlenerek ölmesinin ardından 19 gündür vicdan azabı çektiğini belirten genç kadın E.B.'nin, polislere sözlü olarak verdiği ifadesinde vicdan azabı çektiği için teslim olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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