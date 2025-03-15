'Yaren' leylek yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
05:31
'Yaren' leylek yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi 15.03.2025 | 11:22
01:31
01:25
Antalya'da mezarlıkta genç kızlardan tepki çeken skandal görüntüler! 15.03.2025 | 07:53
01:55
Fren yerine gaza basınca markete böyle girdi | Video 14.03.2025 | 16:22
00:10
İzmir'de yakalanan kırmızı bültenli firari, 3 kuzenini öldürmüş! | Video 14.03.2025 | 16:22
00:43
00:40
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 14.03.2025 | 15:16
04:59
01:22
Motokuryelerin karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 14.03.2025 | 14:16
04:42
00:17
04:45
01:31
03:31
Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video 14.03.2025 | 10:41
01:49
Çanakkale’de otelde balyozla kavgaya 10 gözaltı | Video 14.03.2025 | 10:37
01:09
00:15
Karayolunda çiftetelli oynadılar! O şahıslara ceza yağdı | Video 14.03.2025 | 10:01
02:42
Broşür dağıtırken ablasının eski sevgilisi tarafından vuruldu! | Video 14.03.2025 | 09:48