Video Yaşam 'Yaren' leylek yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi
'Yaren' leylek yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi

'Yaren' leylek yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi

15.03.2025 | 11:22

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

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