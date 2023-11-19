Video Yaşam Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video
Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video

Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video

19.11.2023 | 16:11

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan yarış motorunun devrilerek refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü hayatını kaybetti. Sürüklenen motor ise cenazeden yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 14.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra Sayın (21) idaresindeki 06 CCH 848 yarış motoru, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motor refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savruldu. Çarpmanın şiddetiyle motor sürücüsü Buğra Sayın hayatını kaybederken, cenazenin vücut bütünlüğü bozuldu. Yolda sürüklenen motor ise yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video 01:11
Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video 19.11.2023 | 16:11
Gazze’den çıkarılan Türk vatandaşları İstanbul’da | Video 05:47
Gazze'den çıkarılan Türk vatandaşları İstanbul'da | Video 19.11.2023 | 15:45
Kaza sonrası kavga çıktı, herkes birbirine saldırdı | Video 01:37
Kaza sonrası kavga çıktı, herkes birbirine saldırdı | Video 19.11.2023 | 15:34
Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video 06:17
Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti | Video 19.11.2023 | 15:16
Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü son anda kurtuldu | Video 01:50
Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü son anda kurtuldu | Video 19.11.2023 | 14:30
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video 06:43
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video 19.11.2023 | 14:38
Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti | Video 03:37
Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti | Video 19.11.2023 | 14:30
Zonguldak Ereğli’de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video 00:58
Zonguldak Ereğli'de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video 19.11.2023 | 14:19
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 03:27
Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 19.11.2023 | 14:02
Irak’ın kuzeyinde teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi | Video 01:59
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi | Video 19.11.2023 | 14:02
Manisa’da sır ölüm: Anne ve kızı asansörde ölü bulundu | Video 01:13
Manisa’da sır ölüm: Anne ve kızı asansörde ölü bulundu | Video 19.11.2023 | 14:02
Zonguldak’ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video 00:20
Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video 19.11.2023 | 14:02
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı | Video 01:53
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı | Video 19.11.2023 | 12:36
Ataşehir’de iş adamının otomobilini kurşunladılar | Video 01:14
Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladılar | Video 19.11.2023 | 12:37
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi! Evini adeta müzeye çevirdi, yeğenine adını verdi | Video 03:53
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi! Evini adeta müzeye çevirdi, yeğenine adını verdi | Video 19.11.2023 | 12:36
Zonguldak’ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 00:13
Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 19.11.2023 | 12:36
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 01:02
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 19.11.2023 | 11:10
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 05:12
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 19.11.2023 | 11:10
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 00:20
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10
Aydos Tepesi’ne mevsimin ilk karı düştü | Video 06:22
Aydos Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü | Video 19.11.2023 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA