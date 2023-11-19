Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan yarış motorunun devrilerek refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü hayatını kaybetti. Sürüklenen motor ise cenazeden yaklaşık 100 metre sonra durabildi.
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