Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku

Yâsîn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 83 ayettir. Adını ilk ayette geçen "Yâsîn" harflerinden alır. Bu harflerin tam anlamı Allah tarafından bilinmekle birlikte, Kur'an’da bazı surelerin başında bulunan "hurûf-u mukattaa" (ayrık harfler) grubuna aittir. Hadislerde, Yâsîn suresine "Kur'an'ın kalbi" denmiştir. Manevi şifa, bereket ve mağfiret umuduyla okunur.