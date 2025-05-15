Video Yaşam Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku
Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku

Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku

15.05.2025 | 10:27

Yâsîn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 83 ayettir. Adını ilk ayette geçen "Yâsîn" harflerinden alır. Bu harflerin tam anlamı Allah tarafından bilinmekle birlikte, Kur'an’da bazı surelerin başında bulunan "hurûf-u mukattaa" (ayrık harfler) grubuna aittir. Hadislerde, Yâsîn suresine "Kur'an'ın kalbi" denmiştir. Manevi şifa, bereket ve mağfiret umuduyla okunur.

VİDEO DEVAM EDİYOR

YâSîN SURESİ'NİN ÖZELLİKLERİ VE İÇERİĞİ

Ana Temalar:

Tevhid (Allah'ın birliği),

Nübüvvet (peygamberlik),

Ahiret inancı (yeniden dirilme ve hesap günü),

İnkarcıların durumu ve akıbeti.

ÖNE ÇIKAN KONULAR:

Peygamberimizin bir uyarıcı olarak gönderildiği vurgulanır.

Geçmiş kavimlerden verilen örneklerle inkarcıların sonu anlatılır.

Allah'ın kudreti, evrendeki düzenle örneklendirilir (gece-gündüz, güneş-ayı örnekleri).

Ölümden sonra dirilmenin mümkün ve gerçek olduğu anlatılır.

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