Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku
Yâsîn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 83 ayettir. Adını ilk ayette geçen "Yâsîn" harflerinden alır. Bu harflerin tam anlamı Allah tarafından bilinmekle birlikte, Kur'an’da bazı surelerin başında bulunan "hurûf-u mukattaa" (ayrık harfler) grubuna aittir. Hadislerde, Yâsîn suresine "Kur'an'ın kalbi" denmiştir. Manevi şifa, bereket ve mağfiret umuduyla okunur.
YâSîN SURESİ'NİN ÖZELLİKLERİ VE İÇERİĞİ
Ana Temalar:
Tevhid (Allah'ın birliği),
Nübüvvet (peygamberlik),
Ahiret inancı (yeniden dirilme ve hesap günü),
İnkarcıların durumu ve akıbeti.
ÖNE ÇIKAN KONULAR:
Peygamberimizin bir uyarıcı olarak gönderildiği vurgulanır.
Geçmiş kavimlerden verilen örneklerle inkarcıların sonu anlatılır.
Allah'ın kudreti, evrendeki düzenle örneklendirilir (gece-gündüz, güneş-ayı örnekleri).
Ölümden sonra dirilmenin mümkün ve gerçek olduğu anlatılır.