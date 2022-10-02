Video Yaşam Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi | Video
Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi | Video

Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi | Video

02.10.2022 | 12:12

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İstanbul Büyükçekmece’de ikamet eden 80 yaşındaki SGK emeklisi Hacer teyze kendisini telefonla arayıp savcı olduğunu söyleyen dolandırıcılara tam 2 milyon 158 bin lira kaptırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının kabusu olan iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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