Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi | Video

İstanbul Büyükçekmece’de ikamet eden 80 yaşındaki SGK emeklisi Hacer teyze kendisini telefonla arayıp savcı olduğunu söyleyen dolandırıcılara tam 2 milyon 158 bin lira kaptırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının kabusu olan iki şüpheliyi gözaltına aldı.