Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı | Video
Edirne’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi, 79 yaşındaki yaşlı bir kadını 1 milyon 200 bin lira dolandırma üzereyken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.G. yaşlı kadın Ü.G'ye bankadaki para hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Daha sonra yaşlı kadını tekrar arayarak 1 milyon 200 bin lira değerinde olan parasını ve tüm değerli ziynet eşyalarını bir parka getirmesini istemesi üzerine yaşlı kadın Ü.G. durumdan şüphelenerek polise başvurdu.
Yaşadıklarını polise anlatan yaşlı kadın Ü.G. dolandırılacağını öğrendi. Polis ekiplerinin ve yaşlı kadın Ü.G'nin işbirliğiyle dolandırıcı bu defa kendi tuzağına düştü.
Yaşlı kadının paraları ve ziynet eşyalarını bir parka getirmesini isteyen M.G, parkta çantayı aldıktan sonra polis ekiplerinin takibi sonucundan suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M. G. Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı | Video 07.10.2023 | 16:34
00:47
02:11
00:17
Jandarmadan PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon | Video 07.10.2023 | 15:38
03:33
Karanlıkdere kanyonunda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı | Video 07.10.2023 | 15:27
01:22
Işık ihlali yapıp kaçtı, iki araç birbirine girdi | Video 07.10.2023 | 15:19
01:12
Kimliği belirsiz bir kişi tarafından kovalanan genç bıçaklandı | Video 07.10.2023 | 15:18
00:28
Ayakkabıyla kayısılara basarak çalışan üreticiye 10 bin TL ceza | Video 07.10.2023 | 14:21
01:00
Otogardaki 'yolcu kapma' kavgasında 8 tutuklama | Video 07.10.2023 | 14:03
00:28
01:08
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı | Video 07.10.2023 | 14:18
02:16
Serada çıkan yangın, 10 dönüm makilik alanı yaktı | Video 07.10.2023 | 13:59
01:52
Yüksekova’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 07.10.2023 | 13:42
01:28
00:15
Bodrum'da eğlence mekanında yangın paniği! | Video 07.10.2023 | 11:12
01:40
Aracın hava yastığına saklanmış 980 gram kokain ele geçirildi | Video 07.10.2023 | 10:12
00:18
02:10
01:29
Baba-oğul geldikleri işyerinde dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 07.10.2023 | 09:49