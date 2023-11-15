Yaşlı kadının rahatlığı 'pes' dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çanta dükkanından saniyeler içinde profesyonelce yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
"YOLDA ZOR YÜRÜYOR BELKİ AMA ÇANTA ÇALIYOR"
Hırsızlık olayını güvenlik kameralarına bakınca anladığını aktaran iş yeri sahibi Onur Baycan, yaşananlarını aktardı. Baycan, "Olay, dün saat 14.00 gibi oldu. 80 yaşlarına merdiven dayamış bir teyzemiz, şalını çantanın üzerine örtüyor. Tam o sırada bizim görüş açımızı istemeyerek kapatan müşterimiz sayesinde şalın içine sokuyor çantayı alıp gidiyor. Böyle bir durum yaşandı maalesef hiç ummayacağımız bir şey, biz kendimiz utanıyoruz artık ne diyeyim. Belki torunu, çoluğu çocuğu var yazık yolda zor yürüyor belki ama çantayı örtü yöntemiyle alıyor, gidiyor. Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir kelimemiz yok" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
03:10
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28
01:51
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 15.11.2023 | 10:49
00:33
İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 15.11.2023 | 11:50
03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 15.11.2023 | 10:50
01:21
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32
02:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 15.11.2023 | 10:13
03:15
04:03
Hamside "Aşırı avcılık" ile yok olma tehlikesi | Video 15.11.2023 | 09:59
01:26
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 15.11.2023 | 10:05
02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
01:28
00:59
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 15.11.2023 | 09:22
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video 15.11.2023 | 08:43
01:08
Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video 15.11.2023 | 08:41
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ağır yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
04:05
Edirne’de şehrin göbeğinde polislerin koyun sürüsüyle imtihanı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:59
Çocuklara silah satan şahıs yakalandı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:46
Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 08:43