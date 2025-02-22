Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video 22.02.2025 | 11:49 Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; şüphelilerin mağdurları yönlendirdiği sahte yatırım siteleri aracılığıyla paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para aktararak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çetenin banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde 55 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 1'i cezaevinde bulunan toplam 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 laptop, 2 harddisk olmak üzere toplam 32 dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Mahkeme tarafından D.Ş.ve M.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, R.S., M.K., E.D., A.Ç., A.B., B.R., A.A., D.O., K.B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.