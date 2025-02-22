Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.
Mahkeme tarafından D.Ş.ve M.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, R.S., M.K., E.D., A.Ç., A.B., B.R., A.A., D.O., K.B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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