Video Yaşam Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video
Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video

Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video

22.02.2025 | 11:49

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre; şüphelilerin mağdurları yönlendirdiği sahte yatırım siteleri aracılığıyla paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para aktararak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çetenin banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde 55 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 1'i cezaevinde bulunan toplam 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 laptop, 2 harddisk olmak üzere toplam 32 dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından D.Ş.ve M.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, R.S., M.K., E.D., A.Ç., A.B., B.R., A.A., D.O., K.B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video 00:27
Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video 22.02.2025 | 11:49
Kahramanmaraş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:57
Kahramanmaraş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama | Video 22.02.2025 | 11:43
Mardin’de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:50
Mardin'de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 22.02.2025 | 11:28
Şişen cep telefonu bataryası masasında patladı! O anlar kameraya yansıdı | Video 04:56
Şişen cep telefonu bataryası masasında patladı! O anlar kameraya yansıdı | Video 22.02.2025 | 11:19
Kahramanmaraş’ta otomobil yangını | Video 02:22
Kahramanmaraş'ta otomobil yangını | Video 22.02.2025 | 11:19
Erzurum’daki deprem anında yaşanan panik kamerada | Video 00:18
Erzurum'daki deprem anında yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2025 | 10:45
Elazığ merkezli 9 ilde dev siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı | Video 00:58
Elazığ merkezli 9 ilde dev siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı | Video 22.02.2025 | 10:34
Adana’da silah kaçakçılarına şafak operasyonu | Video 01:18
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu | Video 22.02.2025 | 09:57
Taksim’de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video 02:48
Taksim'de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video 22.02.2025 | 09:50
Küçükçekmece’de mobilya deposundaki yangın 2 binaya sıçradı: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı | Video 08:06
Küçükçekmece'de mobilya deposundaki yangın 2 binaya sıçradı: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı | Video 22.02.2025 | 09:47
Fatih’te 80 bin dolar haraç alamadıkları kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 00:50
Fatih’te 80 bin dolar haraç alamadıkları kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 21.02.2025 | 17:11
Erzurum’da 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 şahıs tutuklandı | Video 00:51
Erzurum’da 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 şahıs tutuklandı | Video 21.02.2025 | 17:01
Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede | Video 01:15
Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede | Video 21.02.2025 | 16:45
SON DAKİKA: Erzurum’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 00:30
SON DAKİKA: Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 21.02.2025 | 15:51
Arnavutköy’de 4 katlı binanın çatı katında yangın | Video 03:47
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında yangın | Video 21.02.2025 | 15:45
Hakkari’de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı | Video 00:15
Hakkari’de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı | Video 21.02.2025 | 15:42
Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video 01:10
Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video 21.02.2025 | 14:46
Ağrı’da sokaklar buz pistine döndü: Araçlar kaydı, yayalar böyle düştü | Video 03:28
Ağrı'da sokaklar buz pistine döndü: Araçlar kaydı, yayalar böyle düştü | Video 21.02.2025 | 13:54
Osmaniye’de 6 metrelik çukura düşen vatandaş kurtarıldı | Video 00:58
Osmaniye’de 6 metrelik çukura düşen vatandaş kurtarıldı | Video 21.02.2025 | 12:59
Akhisar’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 kişi tutuklandı | Video 00:56
Akhisar'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 kişi tutuklandı | Video 21.02.2025 | 12:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA