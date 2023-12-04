Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı | Video
Esenyurt’ta yola düşen karga yavrusu İETT otobüsünün altında ezilmekten son anda kurtuldu. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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