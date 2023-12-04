Video Yaşam Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı | Video
Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı | Video

Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı | Video

04.12.2023 | 14:49

Esenyurt’ta yola düşen karga yavrusu İETT otobüsünün altında ezilmekten son anda kurtuldu. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt Haramidere'de yolun karşısına geçen bir vatandaş yer de yatan karga yavrusunu gördü. O esnada seyir halinde olan İETT otobüsünü uyararak durdurdu. Otobüs yavru kuşun ezilmesine ramak kala durabildi. Şoför araçtan inerek kuşu bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan başka bir İETT otobüsü sürücü ve vatandaş da yardıma geldi. Yavru kuş uzun süren uğraşların sonunda kurtarıldı.
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