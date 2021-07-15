Video Yaşam Yavru kedilere annelik yapan tavuk, yürekleri ısıttı | Video

Yavru kedilere annelik yapan tavuk, yürekleri ısıttı | Video

Yavru kedilere annelik yapan tavuk, yürekleri ısıttı | Video
15.07.2021 | 15:27

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Yavru kedilere annelik yapan tavuğun görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

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