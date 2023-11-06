Yaya yolunda bekleyen otomobile kamyonet çarptı | Video 06.11.2023 | 14:14 Yalova’da kamyonet önce yaya geçidinde duran otomobile sonrasında da yolun ortasındaki demir parmaklıklar çarparak durdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre Cengiz Koçal Caddesi'nde merkez istikametine giden 16 BBA 981 plakalı kamyonet, önce önünde yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarptı. Daha sonra kamyonet yaya yolunu ikiye ayıran demir parmaklılara çarparak durabildi. Kazada yaya geçidinden geçenlerden herhangi birinin yaralanmaması sevindirdi. Öte yandan kaza sonrasında otomobil bölgeye sevk edilen çekiciyle götürüldü.Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.