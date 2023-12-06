Yayalar kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada | Video 06.12.2023 | 15:37 Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; kamyonet sürücüsünün kendisine yeşil ışık yanarken beklediği, tam kırmızı ışık yanarken hızla hareket ettiği görüldü. Kamyonete çarpan otomobille birlikte hareket eden bir başka otomobil kamyonete çarpmaktan son anda kurtulurken, yayalar da kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; köprü istikametinden Şehit Halil İbrahim Mudul Kavşağı istikametine seyir halindeki Nursel Saban'ın kullandığı otomobil, Fırat Denli'nin kullandığı kamyonete yandan çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada aşırı hızlı olduğu gözlenen kamyonet çarpışmanın ardından 70-80 metre ileride durabilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından araç sürücüleri karşı tarafı kırmızı ışıkta geçmekle suçladı. Kucağında küçük çocuğu bulunan kamyonet sürücüsü, araçta çocuğunun olduğunu, bu durumda kırmızı ışıkta geçmesinin mümkün olmadığını dile getirirken, otomobil sürücüsü ise kırmızı ışıkta beklediğini, kendisine yeşil yandıktan sonra hareket ettiğini söyledi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kamyonet sürücüsünün kavşağa geldiğinde kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen beklediği, tam kırmızı ışık yanarken aniden hızla hareket ettiği ve yola çıktığı görüldü. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden otomobil, kırmızı ışıkta geçen kamyonete yandan çarparken, otomobille birlikte hareket eden bir başka otomobil kamyonete çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir grup ise kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.