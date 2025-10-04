Video Yaşam Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video

04.10.2025 | 09:48

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hafif ticari bir araçtaki stepne içine gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir hafif ticari aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda araç ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada hafif ticari araçtaki stepne içine gizlenmiş 288,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
Mersin’de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 01:03
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 09:48
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 00:28
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 03.10.2025 | 22:58
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: İki temel amaçla yol yürüyoruz 04:19
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz” 03.10.2025 | 22:47
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 02:23
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 16:33
Son Dakika: Muğla’da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03:18
Son Dakika: Muğla'da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03.10.2025 | 16:13
Taksim’de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 01:15
Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 03.10.2025 | 16:13
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2025 | 15:24
Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04:30
Tarsus'ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.10.2025 | 15:22
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
Denizli’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
Bilecik’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar! | Video 01:23
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: "Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar!" | Video 03.10.2025 | 12:39
Kız arkadaşını 4 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 01:23
Kız arkadaşını 4 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 03.10.2025 | 11:52
Adana’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 00:40
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 03.10.2025 | 11:27
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:44
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 04:24
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:48
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 02:20
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:36
Adana’da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 00:58
Adana'da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 03.10.2025 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY