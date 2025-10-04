Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48 Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hafif ticari bir araçtaki stepne içine gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir hafif ticari aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda araç ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada hafif ticari araçtaki stepne içine gizlenmiş 288,86 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.