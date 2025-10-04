Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hafif ticari bir araçtaki stepne içine gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
