Yemek yaparken saçları alev aldı, farkına bile varmadı | Video

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının saçlarını tutuşma anı saniye saniye görüntülendi. Saçları yanmaya başladıktan sonra bile uzun süre farkına varmayan kadın o şekilde iş yapmaya devam etti. İşte yürekleri ağza getiren o görüntüler.