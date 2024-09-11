Video Yaşam Yemek yaparken saçları alev aldı, farkına bile varmadı | Video
Yemek yaparken saçları alev aldı, farkına bile varmadı | Video

Yemek yaparken saçları alev aldı, farkına bile varmadı | Video

11.09.2024 | 16:18

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının saçlarını tutuşma anı saniye saniye görüntülendi. Saçları yanmaya başladıktan sonra bile uzun süre farkına varmayan kadın o şekilde iş yapmaya devam etti. İşte yürekleri ağza getiren o görüntüler.

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