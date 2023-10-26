Video Yaşam Yeni doğan bebeği su kanalına bırakan kadın gözaltına alındı
Yeni doğan bebeği su kanalına bırakan kadın gözaltına alındı

Yeni doğan bebeği su kanalına bırakan kadın gözaltına alındı

26.10.2023 | 22:08

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş kız bebeğini su kanalına bırakan kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bebeğin ise 1 hafta önce doğduğu öğrenildi.

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