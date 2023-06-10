Video Yaşam Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video
Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video

Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video

10.06.2023 | 08:41

Erzincan’da doğa ve motosiklet tutkunu iki kişi Keşiş Dağları'nda rastladıkları yeni doğan dağ keçisini kucağına alıp severken mutlulukları ve heyecanları kameraya yansıdı.

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Keşiş Dağları'nda bulunan ve Kızlar Kalesi olarak bilinen tepeye kros motorlarıyla tüm zorluklara rağmen ulaşmayı başaran doğa ve motosiklet tutkunu Özkan Arduç ile Recep Sulu rastladıkları dağ keçisini ve yeni doğan yavrusunu daha yakından görmek için peşinden gitti. Annesinden bir an için ayrı kalan yavru dağ keçisini kucaklarına alan motosikletçiler yavru keçiyi severken hayretlerini gizleyemedi. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydeden motosiklet tutkunları yüzünde doğum izleri bulunan yavru keçiyle ilgilenerek kendilerine alıştırdı.

Yavru keçiyi bir süre seven motosiklet tutkunları daha sonra birkaç metre uzakta duran annesinin yanına bıraktı. İç ısıtan görüntülerin oluştuğu anlarda motosikletçilerin heyecanı ve sevinçleri ise diyaloglarına yansıdı.

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