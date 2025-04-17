Yeni doğmuş bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu | Video
Denizli'de çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs, poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bebeğin cesedini çöpe atan kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı. Çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi görüntüleyen çevredeki güvenlik kameralarında da inceleme başlatıldı. Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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