Yerdeki poşeti başına geçiren cüce keçi, diğer keçilerin kabusu oldu | Video

31.08.2025 | 15:31

Antalya'da yerdeki poşeti başına geçiren cüce keçi, çiftlikteki diğer keçilerin adeta kabusu oldu. Poşetle birlikte etrafa koşturan keçi, diğerlerini oldukça fazla korkuttu. İzleyenleri güle krizine sokacak o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Duraliler Mahallesinde besicilik yapan Hüseyin Kılar isimli vatandaş, boylarının kısalığı nedeniyle Nijerya Cüce Keçisi olarak adlandırılan keçilerinin ahırında bir hareketlilik olduğunu fark etti. Hayvanlarının yanına giden Kılar, bir keçisinin kafasında poşet olduğunu ve diğerlerinin ise ondan kaçtığını gördü. Kılar, keçinin başından poşeti çıkartırken, güvenlik kamerasını izleyince ise gülme krizine girdi.

Görüntülerde yerdeki poşeti başına geçiren bir keçinin, diğerlerinin yanına gitmeye çalıştığı ancak sürünün yaklaşık 2 saat boyunca korkup kaçtığı anlar yer aldı.

