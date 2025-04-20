Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi hasar görürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karasu İlçesi Plaj Caddesi'nde devam eden kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Hasar gören iş makinesinin operatörü Kemal Yıldırım, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.
Operatör Kemal Yıldırım, ''Bina çürüktü kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. İş makinasında hasar oluştu. İnsanlar kentsel dönüşüme duyarlı olsunlar kimsenin canı gitmesin'' dedi.
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