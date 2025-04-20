Video Yaşam Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video

Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video

20.04.2025 | 12:48

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi hasar görürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Karasu İlçesi Plaj Caddesi'nde devam eden kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Hasar gören iş makinesinin operatörü Kemal Yıldırım, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Operatör Kemal Yıldırım, ''Bina çürüktü kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. İş makinasında hasar oluştu. İnsanlar kentsel dönüşüme duyarlı olsunlar kimsenin canı gitmesin'' dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maslak’ta polis uygulamasında piton ve zehirli Mısır yılanları ele geçirildi | Video 02:48
Maslak’ta polis uygulamasında piton ve zehirli Mısır yılanları ele geçirildi | Video 20.04.2025 | 13:05
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 01:26
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 20.04.2025 | 13:05
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 00:43
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:49
Ataşehir’de uzun namlulu silahla ATM’den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video 00:10
Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video 20.04.2025 | 12:48
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video 03:14
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video 20.04.2025 | 12:48
Eski eşini yakarak öldüren sanık, duruşma öncesi hayatını kaybetti | Video 05:22
Eski eşini yakarak öldüren sanık, duruşma öncesi hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:47
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 02:04
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 20.04.2025 | 10:33
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 00:53
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 20.04.2025 | 09:57
Gaziosmanpaşa’da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 00:49
Gaziosmanpaşa'da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 20.04.2025 | 09:57
Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı | Video 04:12
Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı | Video 20.04.2025 | 09:38
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 02:20
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 20.04.2025 | 08:34
Türk polisinden kaçılmaz demişti, üçüncü kez yakalandı | Video 08:08
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, üçüncü kez yakalandı | Video 20.04.2025 | 08:33
Edirne’de alkolü sürücü 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı | Video 01:45
Edirne’de alkolü sürücü 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı | Video 20.04.2025 | 08:33
İstanbul’da ‘İkiz plaka’ operasyonu: 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ele geçirildi | Video 01:40
İstanbul’da ‘İkiz plaka’ operasyonu: 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ele geçirildi | Video 18.04.2025 | 16:47
Kargom var yalanıyla 283 bin lira dolandırdı | Video 00:15
"Kargom var" yalanıyla 283 bin lira dolandırdı | Video 18.04.2025 | 15:47
Meclis’e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 03:25
Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 18.04.2025 | 09:23
Tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü! İşte o anlar | Video 00:17
Tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü! İşte o anlar | Video 18.04.2025 | 15:21
Sigara isteğine olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 00:21
Sigara isteğine olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 18.04.2025 | 15:21
Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:13
Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama | Video 18.04.2025 | 14:11
Van’da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:32
Van'da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video 18.04.2025 | 13:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY