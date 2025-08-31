Yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 31.08.2025 | 10:11 Hatay’ın Defne ilçesinde 5 katlı binanın yıkımının gerçekleştiği esnada iş makinesinin,, yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkan operatörün binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; iş makinesinin boomun yıktığı binanın altından son anda kurtulduğu ve kontrollü yıkım anları kameraya yansıdı. 5 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"YIKIMI YAPAN OPERATÖR, İŞ MAKİNESİNİN BOOMUNU SON ANDA KURTARMAYI BAŞARDI"

İş makinesinin yıkım sırasından son anda altında kalmaktan kurtulduğunu ifade eden Azad Gökalp, "5 katlı binayı eksvalatör yardımıyla güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleşti. Yıkımı yapan operatör, iş makinesinin boomunu son anda kurtarmayı başardı. Güzel bir yıkım yapıldı. O makine binanın altından kalmaktan zor kurtuldu. Operatörde sorun olmadı. Binanın tamamı düşerken operatör boomu sağ tarafa çekerek iş makinesini kurtardı" ifadelerini kullandı.