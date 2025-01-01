Yılbaşı gecesi evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açan şahıs yakalandı | Video
İstanbul Güngören’de yılbaşı gecesi evinin penceresinden çevreye silahla rastgele ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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