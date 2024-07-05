Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video
Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.
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