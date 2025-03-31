Video Yaşam Yıldırımın elektrik direğine çarpma anı kamerada | Video
Yıldırımın elektrik direğine çarpma anı kamerada | Video

Yıldırımın elektrik direğine çarpma anı kamerada | Video

31.03.2025 | 09:12

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yıldırımın elektrik direğine çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşek çakma anını cep telefonu kamerası ile kayda alan Cuma Aytekin, yıldırımın elektrik direğine çarpma anını yakaladı. Çarpma anında ortaya çıkan manzara yaşanan doğa olayının şiddetini gözler önüne serdi.

Yıldırımın çarpma anını kaydeden mahalle sakinlerinden Cuma Aytekin, "Yağmur yağıyordu, şimşekler çakınca hem yağmurun hem de şimşeklerin görüntüsünü çekmek için dışarıya çıktım. Kamerayı açınca şimşek çakmasının kaydını aldım" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ülker ise, "Evde oturuyorduk. Büyük bir gürültü sesi geldi. Dışarı çıkıp baktığımda yıldırımın direğe çarptığını gördüm. Bayağı korktum ve olayın etkisinde kaldım" diye konuştu.

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