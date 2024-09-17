Yıllarca yanlış sıkmışız! Limonun suyunu çıkarma yöntemi aslında bu kadar basitmiş... | Video

İİster yemek pişirirken, ister limonata yaparken, hepimiz bazen limon sıkmak zorunda kalırız. Ancak birçok kişi limonun suyunu çıkarmanın oldukça zor olduğunu düşünüyor. Fakat bu yöntem sayesinde kolayca limonu kesmeden bile suyunu çıkarmanız mümkün. Tek yapmanız gereken ise…