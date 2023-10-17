Yokuş aşağı kayan aracı otopark görevlisi böyle durdurdu | Video 17.10.2023 | 12:52 Bursa’da park halindeki minibüsün kendiliğinden hareket ettiğini gören otopark görevlisi; peşinden koşarak araca atladı. Hızlı hareketlerle araca müdahale eden otopark görevlisi, el frenini çekerek kazayı engelledi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Başak Caddesi üzerinde park halinde bir aracın el freni boşaldı. Durumu gören otopark görevlisi âdetâ süper kahraman gibi yetişti. Araca koşarak binen otopark görevlisi, el frenini çekerek muhtemel bir kazayı önledi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı önleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otoparkçı Emre Koca, "Burada görev yapıyordum. Kendim belediye personeliyim. Arkadaşım halı yıkama aracının hareket ettiğini görüp bana söyledi. Bende hemen araca koştum. Kapıyı açıp içeri girdim. El frenini çekip aracı durdurdum. Hızlı karar verdim. Aşağısı işlek bir cadde. Allah korusun büyük bir kazaya sebep olabilirdi. Çok şükür ne cana ne mala zarar geldi. Böyle bir işe vesile olduk" dedi.