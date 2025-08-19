Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 19.08.2025 | 09:56 Adana'da otoyolda film sahnelerini aratmayan olayda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, tırın önünü kesti. Aracını sağ şeritte durduran sürücü, tır şoförünü tehdit ederek sözlü tartışmaya girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 34 EPS 370 plakalı otomobilin sürücüsünün aniden tırın önüne kırmasıyla başladı. Araçtan inen şahıs, tır sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bu esnada otomobilde bulunan bir kadın da inerek tartışmaya dahil oldu. Tartışma nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Yol kesen kişiler, bir süre sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.O anlar ise görüntülere yansıdı.