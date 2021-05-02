Video Yaşam Yol verme kavgasında taksiciye muştalı dayak kamerada | Video

Yol verme kavgasında taksiciye muştalı dayak kamerada | Video

Yol verme kavgasında taksiciye muştalı dayak kamerada | Video
02.05.2021 | 08:43

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Esenyurt’ta yol verme kavgasında “muşta” ile dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kesip muştalı saldırganı linç etmeye çalışan taksi sürücüleri araçlara da zarar verdiler. Yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri iki tarafı da gözaltına alınırken yaşanan dehşet anları cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 14:30 sıralarında Zafer Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinden Reşit K., giriş kapısında taksi şoförü Mehmet F. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Site sakini eline aldığı "muşta" ile taksi şoförünü yüzünden yaraladı. Ağır şekilde yaralanan taksi şoförü kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan kişi sitenin içine kaçtı.

TAKSİCİLER ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi şoförleri ortalığı birbirine kattı. Sitenin içerisine giren taksi şoförleri, saldırganı bularak darp etmeye başladı. Bu sırada Reşit K.'nın aracına da saldıran taksiciler büyük çapta zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede intikal ederek tarafları ayırdı. Reşit K. ile Mehmet F. hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİNDEN ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayı kısa bir sürede çözerek kavgaya karışan tarafları tespit etti. Taksi sürücüleri gözaltına alınırken araçları ise bağlandı. Olaya taraf olan şahıslar ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifade için karakola götürüldüler. Ayrıca taksi sürücülerine "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama" suçundan ceza yazıldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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