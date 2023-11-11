Yol verme tartışmasında cadde boks ringine döndü! | Video 11.11.2023 | 09:46 Bursa’da trafikte yol verme yüzünden tartışan taraflar birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kavgayı güçlükle ayırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması büyüyünce araç sürücüleri otomobillerinden inerek bir anda kavgaya tutuştu. Yumrukların uçuştuğu, caddenin boks ringine döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.