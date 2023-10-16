Video Yaşam Yol verme tartışmasında şoförü darp edip, İETT otobüsünü taşladı | Video
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip, İETT otobüsünü taşladı | Video

Yol verme tartışmasında şoförü darp edip, İETT otobüsünü taşladı | Video

16.10.2023 | 11:33

Esenyurt’ta şehir eşkiyaları yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüsünün şoförüne saldırdı. İçerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün araçla önünü kesen şahıslar, taş fırlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimizde Cumartesi günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şehir eşkiyaları otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı. Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununlada yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan aracı taşladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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