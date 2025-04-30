Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı | Video
Mersin'de jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde kıyılmış torba torba yaklaşık 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, otobüs firmasına 16 bin 420 TL ceza uygulandı, araç bir ay trafikten men edildi.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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