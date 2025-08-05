Yolcu otobüsünün bagajında 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 05.08.2025 | 15:59 Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünün bagaj bölümünde 1 kilo 182 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il güzergâhı üzerinden zehir tacirlerinin otobüsle uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisi edinildi. Çalışma başlatan ekipler, bahse konu otobüsü Eskişehir girişinde bulunan Ankara Yolu Polis Uygulama Noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 1 kilo 182 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.