Yolcu otobüsünün motoruna gizlenmiş 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi | Video
Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü Adana'da durduran ekipler yaptıkları incelemede otobüsün motorunda 4 milyon 280 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. İfadesinde, ‘Telefonları emanet aldım' diyen otobüs şoförü tutuklandı.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
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