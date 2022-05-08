Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video

Trabzon’un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde yavru ayı gören vatandaşların kayda aldıkları o görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı.

Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti. Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir vatandaşın yavru ayıya "Ne var ne yok" sorusunu yöneltmesi izleyenleri gülümsetirken, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum" ifadelerini kullandı.