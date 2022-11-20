Video Yaşam Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video

Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video

20.11.2022 | 09:49

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Mersin’de motorlu iki kişi, kendi halinde yürüyen üniversite öğrencisi 3 kıza yabancı cisimle saldırdı. Ağır yaralanan Hatice Aslan isimli genç kızın gözünü kaybetme riski bulunuyor.

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